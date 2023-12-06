Бывшая любовница режиссёра Любимова умерла в доме для престарелых

Как отметил «Рен-ТВ», в последнее время Корнилова постоянно жила в пансионате, часто болела и жаловалась на плохое самочувствие. В театре и кино она не играла с 2013 года.

Корнилова играла в советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в российских детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».

Также она признавалась, что у неё в своё время был роман с режиссёром Юрием Любимовым, который продлился целых 13 лет. Сам Любимов тогда состоял в гражданском браке с режиссёром Людмилой Целиковской.

«Это были 13 лет счастья и страданья одновременно. Он был несвободен. Я прекрасно знала его жену Людмилу Целиковскую. И очень виню себя за грехи молодости, не надо было обижать Людмилу Васильевну», — признавалась Корнилова.

Ранее стало известно о смерти актрисы из легендарного сериала «Секс в большом городе». Фрэнсис Стернхаген скончалась 27 ноября, не дожив полутора месяцев до 94 лет.