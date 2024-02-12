Бывшая Славы Комиссаренко cпела о своей тяжёлой судьбе

В песне Шашкова поёт о том, что «проснулась знаменитой, голой и бесстыдной», а её самая интимная часть тела теперь «суперзвезда».

«Из меня не сделать жертву», — пропела Шашкова в своём треке.

Брак Комиссаренко и Шашковой не продержался и пары месяцев. Как только 38-летний комик выложил у себя в соцсетях совместные фото с женой, добрые пользователи тут же сообщили ему, что девушка в прошлом подрабатывала вебкам-моделью и даже эскортницей. Юморист публично заявил, что не знал о прошлом супруги.

Вскоре после расставания с Комиссаренко Шашкова уехала в Штаты, чтобы там строить карьеру. Несмотря на молниеносный развод, девушка уверяет, что свадьба была одним из лучших событий для неё в 2023 году.