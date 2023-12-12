Бывшая жена Безрукова слегла с лихорадкой денге. Вот и смоталась в отпуск
О неприятности, приключившейся с ней в последнюю неделю отпуска, Ирина Безрукова рассказала на личной странице в соцсетях. 58-летняя артистка ездила в Таиланд отдохнуть, но под конец всё испортила болезнь. Женщина свалилась с сильной лихорадкой денге, при которой жар у неё держался под 40 градусов и постоянно ломило всё тело.
Безрукова призналась, что не могла ни есть, ни пить, а пройти могла лишь пару шагов. Но ей повезло — женщине помогали местные жители, которые приносили ей еду, воду, морсы и кокосовую воду. Артистка принимала иммуномодуляторы и надеялась на лучшее.
Тропической лихорадкой часто заражаются после укуса комара. После него появляются слабость, высокая температура, ломота в суставах и сильные головные боли. Такое состояние длится примерно неделю, а лечить его как-то по-особенному не выйдет.
Можно лишь пить много жидкости (но не воду, а свежие соки, морсы, молоко), витамины и средства от головы. А как сбить жар без препаратов — можно прочитать здесь.
Ирина Безрукова снимается в кино и сериалах, среди её громких работ — «Участок», «Есенин», «Землетрясение», «Чикатило». Ирина носит фамилию второго мужа — актёра Сергея Безрукова, с которым прожила в браке 15 лет — до 2015 года.