Бывшая жена Безрукова слегла с лихорадкой денге. Вот и смоталась в отпуск

Безрукова призналась, что не могла ни есть, ни пить, а пройти могла лишь пару шагов. Но ей повезло — женщине помогали местные жители, которые приносили ей еду, воду, морсы и кокосовую воду. Артистка принимала иммуномодуляторы и надеялась на лучшее.

Тропической лихорадкой часто заражаются после укуса комара. После него появляются слабость, высокая температура, ломота в суставах и сильные головные боли. Такое состояние длится примерно неделю, а лечить его как-то по-особенному не выйдет.

Можно лишь пить много жидкости (но не воду, а свежие соки, морсы, молоко), витамины и средства от головы. А как сбить жар без препаратов — можно прочитать здесь.

Ирина Безрукова снимается в кино и сериалах, среди её громких работ — «Участок», «Есенин», «Землетрясение», «Чикатило». Ирина носит фамилию второго мужа — актёра Сергея Безрукова, с которым прожила в браке 15 лет — до 2015 года.