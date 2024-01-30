Бывшего участника «Машины времени» и «Землян» не стало в 72 года

Многие россияне знают Ильиченко по его музыкальным проектам. С 1969-го по 1976 год он играл в группе «Мифы» на клавишных и ритм-гитаре, пел и писал песни. С 1976-го по 1979 выступал вместе с «Машиной времени», а 1979-го до 1981 года входил в состав группы «Земляне».

А дальше он собрал свою группу, работал с другими звёздами вроде Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус». Немало времени он уделил и литературе — Ильиченко издавался под псевдонимом Седов Б. К. и написал более 20 работ.

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