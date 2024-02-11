Бывший продюсер Лободы обвинила Бузову в алкоголизме. Артистка ей ответила

«Моя любовь — это вечно пьяная Ольга Бузова. Это же вообще милаха. Просто человек развлекается: она коньячку дала стопарик — и погнали», — сказала Крапивина.

Как на это отреагировала Бузова, узнал корреспондент Super, встретивший её на Big Love Show в Москве. Певица знала о негативе, сказанном в её адрес, правда, сама прямой эфир, конечно, не смотрела — рассказали журналисты.

«Мне хочется верить, что это просто ревность, что она со мной не работает. Знаете, как мальчики дергают за косички девочек, которые их отвергают», — сказала она.

Бузова предложила дыхнуть, чтобы развеять подозрения в том, что она пьёт, и заявила, что крепкие напитки — вообще не её история, ведь они невкусные.

Артистка рассказала, что у неё плотный рабочий график: снимает новую программу для ТНТ, занимается творчеством и записывает новые песни.

Недавно стало известно о том, что Бузова в паре с Дмитрием Дибровым будет вести шоу «Это нормально?» на ТНТ. В нём будут поднимать острые и актуальные вопросы.