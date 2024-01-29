Опубликовано 29 января 2024, 02:00
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Бывший военный 20 лет притворялся инвалидом-колясочником. Но вдруг решил прогуляться по ТЦ
Ради наживы некоторые люди готовы идти на обман и даже на преступление. Так поступил и 49-летний экс-военный Кристофер Штульц из США. Он 20 лет притворялся, что не может ходить и ездил на инвалидной коляске ради ежемесячной выплаты в размере от $3800 до $4200. В итоге за все эти годы он получил от государства $663 000. И так бы и продолжал, если бы его не раскрыли.
Инвалидность мужчина получил в 2003 году, но в октябре 2021 года он чудесным образом встал с инвалидной коляски и уехал из больницы ветеранов в Бостоне на своём авто. Позже он засветился ещё и во время прогулки по торговому центру. А несколько знакомых Штульца рассказали, что вообще не знали, что их товарищ ездит на инвалидной коляске — на ней они его никогда не видели.
Теперь экс-военному грозит до пяти лет тюрьмы. Плюс придётся вернуть все средства, которые он получил.
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