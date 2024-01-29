Бывший военный 20 лет притворялся инвалидом-колясочником. Но вдруг решил прогуляться по ТЦ

Инвалидность мужчина получил в 2003 году, но в октябре 2021 года он чудесным образом встал с инвалидной коляски и уехал из больницы ветеранов в Бостоне на своём авто. Позже он засветился ещё и во время прогулки по торговому центру. А несколько знакомых Штульца рассказали, что вообще не знали, что их товарищ ездит на инвалидной коляске — на ней они его никогда не видели.

Теперь экс-военному грозит до пяти лет тюрьмы. Плюс придётся вернуть все средства, которые он получил.

Ранее похожая история случилась с американкой Памелой Рид. Она годами собирала пожертвования от неравнодушных людей для лечения рака у своей дочки. Та оказалась совершенно здоровой.