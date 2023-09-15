ЦБ повысил ставку до 13%. Прощайте, дешёвые кредиты

Повышение ключевой ставки

Центробанк объяснил повышение ключевой ставки ростом инфляции — она слишком сильно «отклонилась вверх» от заявленной цели в 4% годовых. Меняя параметры кредитования, ЦБ хочет вернуть всё назад.

При этом прогноз по инфляции на 2023 год регулятор ухудшил. Если ранее ожидалось, что она составит 5–6,5%, то новый прогноз предполагает, что цены вырастут 6–7% по сравнению с 2022-м.

«С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — уверяют в Центральном банке.

На ближайших заседаниях совет директоров регулятора обсудит возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

15 августа, ЦБ внепланово поднял ставку сразу с 8,5 до 12%. Это произошло на фоне просевшего рубля: доллар тогда поднимался выше 100 рублей, а евро дошёл почти до 110.

Как повышение ставки отразится на россиянах

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Потом уже банки дают эти деньги в кредит компаниям и частным лицам. Поэтому когда повышается ставка в начале цепочки, растёт она и в конце.

В итоге:

кредиты, включая ипотеку, подорожают;

ставки по банковским вкладам увеличатся.

Но произойдёт это всё не одномоментно, а спустя какое-то время. Как рассказывал «Секрету» аналитик Российской гильдии риелторов Максим Репин, ставки по ипотеке вырастут в течение 1–3 месяцев.

Что касается вкладов, то тут стоит подумать, закрывать ли старый депозит ради более выгодного нового. Если вкладу уже несколько месяцев, лучше дождаться окончания его срока, советует аналитик Оксана Даниленко. Поскольку в большинстве случаев при досрочном закрытии депозита вкладчик лишится всех процентов. Чтобы это компенсировать, ставка по новому вкладу должна быть существенно выше. В общем, надо сесть с калькулятором и всё подсчитать.