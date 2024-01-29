Опубликовано 29 января 2024, 16:00
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Цекало избавился от «домика» в Подмосковье с 10 спальнями. Угадайте, за сколько отдал
Шоумен и телеведущий Александр Цекало уже несколько лет живёт в США с молодой женой и возвращаться в Россию не планирует, поэтому, видимо, и решил распродать имущество. Под горячую руку попал особняк в подмосковном посёлке Шульгино, где живут Александр Масляков и Маша Распутина. Продажей занимался не сам Цекало, а его доверенное лицо.
Дом по всем параметрам не скромный — в нём есть 10 спален, сауна и 20-метровый бассейн. Покупателю он обошёлся недёшево — в 430 млн рублей. Продажа проходила в закрытом режиме, и покупателю даже удалось поторговаться.
О личной жизни шоумена не очень известно, он придерживается мнения, что счастье любит тишину. Однако молодая жена Цекало и художница Дарина Эрвин известна своим экстравагантным поведением и нескромными нарядами. Ранее она жаловалась на ханжество окружающих.
«Я так устала жить, как будто сейчас 1600-е годы. <...> Пуритане приходят за моим грешным образом жизни», — писала она в блоге.