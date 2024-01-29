Цекало избавился от «домика» в Подмосковье с 10 спальнями. Угадайте, за сколько отдал

Дом по всем параметрам не скромный — в нём есть 10 спален, сауна и 20-метровый бассейн. Покупателю он обошёлся недёшево — в 430 млн рублей. Продажа проходила в закрытом режиме, и покупателю даже удалось поторговаться.

О личной жизни шоумена не очень известно, он придерживается мнения, что счастье любит тишину. Однако молодая жена Цекало и художница Дарина Эрвин известна своим экстравагантным поведением и нескромными нарядами. Ранее она жаловалась на ханжество окружающих.

«Я так устала жить, как будто сейчас 1600-е годы. <...> Пуритане приходят за моим грешным образом жизни», — писала она в блоге.