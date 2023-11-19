Часто кашляете? Есть риск потерять важный репродуктивный орган
Выпадение или пролапс матки — вопрос деликатный и даже интимный, но в этих вещах важно разбираться каждой женщине, ведь проблема с каждым годом лишь «омолаживается». О том, как не допустить пролапса матки, вовремя распознать симптомы и кто в группе риска, «Доктору Питеру» рассказала врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева.
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Причины выпадения матки
По словам эксперта, главная причина частичного или полного выпадения матки — слабость связок и мышц диафрагмы, тазового дна и передней брюшной стенки. А вот почему эти мышц вдруг становятся менее сильными — это уже второй вопрос.
Это может происходить из-за дисплазии (дефекта) соединительной ткани, падения уровня коллагена и эластина в организме, гормонального сбоя. Также спровоцировать выпадение матки могут проблемы с органами ЖКТ, дыхания (хронический кашель), наследственная предрасположенность и ожирение. Свою роль в этом вопросе могут сыграть также тяжёлые или неоднократные роды.
Кто в группе риска?
Врач уточнила, что чаще всего патология диагностируется у женщин после 60 лет. При этом примерно у половины женщин, которые рожали естественным путём, есть генитальный пролапс.
Велика вероятность опущения матки также у женщин, которые:
- занимаются тяжёлым физическим трудом;
- имеют избыточный вес;
- ведут малоподвижный образ жизни.
Симптомы выпадения матки
- тянущая боль внизу живота (часто отдаёт в поясницу или крестец);
- ощущение инородного тела внизу живота;
- чувство распирания;
- кровянистые выделения вне менструации (реже);
- болезненный половой акт;
- учащённое или затруднённое мочеиспускание;
Также возможны недержание мочи при кашле и чихании, боль при дефекации, ощущение неполного опорожнения кишечника и падение либидо. Лечение будет зависеть о степени тяжести. Иногда, говорит врач, получается обойтись и без операций.
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