Часто летаете с детьми? Теперь придётся это делать по новым правилам

Генпрокуратура выяснила, что маленьких детей нередко отсаживали от родителей. Теперь это будет невозможно. К тому же родители (или сопровождающие) смогут выбирать, с кем будет сидеть ребёнок до 12 лет, даже если они будут находиться в разных классах обслуживания. Об этом будут предупреждать на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний. Детей до 2 лет будут рассаживать только вместе с родственниками.

У перевозчиков в локальные акты внесут правки, а Генпрокуратура будет следить за соблюдением всех правил.

А если во время перелёта нервы шалят не только из-за ребёнка, но и из-за страха потенциальной авиакатастрофы, то у психолога есть несколько советов, как успокоиться.