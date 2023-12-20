Жизнь
18:00, 20 декабря 2023
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Часто летаете с детьми? Теперь придётся это делать по новым правилам

По поручению главы Генпрокуратуры России Игоря Краснова ведомство провело проверку того, как авиакомпании выполняют правила перевозки пассажиров с детьми, и оказалось, что к регламенту они относятся вполне вольно. Поэтому в правила внесли изменения, которые защитят права детей и сберегут многим нервы. Например, теперь нельзя будет отсаживать детей от родителей.

Часто летаете с детьми? Теперь придётся это делать по новым правилам
© Freepik/prostooleh

Генпрокуратура выяснила, что маленьких детей нередко отсаживали от родителей. Теперь это будет невозможно. К тому же родители (или сопровождающие) смогут выбирать, с кем будет сидеть ребёнок до 12 лет, даже если они будут находиться в разных классах обслуживания. Об этом будут предупреждать на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний. Детей до 2 лет будут рассаживать только вместе с родственниками.

У перевозчиков в локальные акты внесут правки, а Генпрокуратура будет следить за соблюдением всех правил.

А если во время перелёта нервы шалят не только из-за ребёнка, но и из-за страха потенциальной авиакатастрофы, то у психолога есть несколько советов, как успокоиться.

Автор:Ника Белова
Редакция
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