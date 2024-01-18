Часто нервничаете? Есть риск потерять зубы

По словам эксперта, во-первых, при стрессе страдает иммунитет человека , запускается гормональный сбой, а защитные барьеры ослабевают. Из-за этого нарушается минеральный обмен и выработка инсулина, а это уже чревато снижением прочности эмали, нарушением питания дёсен и костной ткани. Могут обостриться и воспалительные процессы в ротовой полости.

Во-вторых, многие начинают заедать стресс чем попало. Прежде всего, это мучное сладкое и газировка. Такие продукты идеальны для того, чтобы повысить уровень кислоты и ускорить рост бактерий в ротовой полости. Обычно из-за переживаний регулярная гигиена уходит на второй план. Плюс, заметила врач, из-за нервов могут обостриться герпесная инфекция или кандидоз.

Итого, из-за стрессовых ситуаций может усилиться кровоточивость дёсен, развиться кариес, стоматит, сухость полости рта, нарушиться чувствительность , объяснила эксперт.

Также нельзя забывать, что из-за переживаний многие начинают грызть ручки, карандаши и другие предметы. Это чревато травмами губ, дёсен и эмали. Если такие травмы станут регулярными, то недалеко и до предракового состояния. Мартынова призвала не забывать о гигиене полости рта и регулярных осмотрах у специалиста, даже если ничего не болит.

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