Шварценеггер продал часы, которые хотел провести контрабандой. Всё на благо климата

Как сообщило издание Die Presse, аукцион прошёл на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль. Все вырученные с него деньги направят на борьбу с изменением климата — всего получилось собрать более €1 млн.

Часы, которые нестареющий Терминатор выставил на аукцион, компания Audemars Piguet изготовила специально для него.

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