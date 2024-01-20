Опубликовано 20 января 2024, 16:00
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Шварценеггер продал часы, которые хотел провести контрабандой. Всё на благо климата
Арнольд Шварценеггер продал свои часы Audemars Piguet на благотворительном аукционе в 13,5 раз дороже, чем они стоили. Именно из-за них актёра задержали в аэропорту Мюнхена. Бывший губернатор Калифорнии забыл или не захотел их декларировать и нарвался на таможне на огромный штраф. Часы ушли за €270 000, сам Шварценеггер оценивал их в €20 000.
Как сообщило издание Die Presse, аукцион прошёл на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэль. Все вырученные с него деньги направят на борьбу с изменением климата — всего получилось собрать более €1 млн.
Часы, которые нестареющий Терминатор выставил на аукцион, компания Audemars Piguet изготовила специально для него.
О том, как голливудский актёр отреагировал на своё задержание, читайте тут.