Шуфутинский не приближался к «голой» вечеринке, но расхлёбывает последствия вместе с Киркоровым

Киркорова, которого ещё вчера зазывали все крупные телеканалы, сегодня нещадно вырезают из уже отснятых к Новому году проектов. Чеботиной и Шуфутинскому не повезло оказаться на одной сцене с певцом.

Чеботина спела с Киркоровым дуэт. Их совместный трек даже отметили премией «Песня года». Но теперь в новогоднем эфире зрители её не услышат.

Как и дуэт Киркорова с Михаилом Шуфутинским. С новой песней они выступали на концерте «Наш Новый год». Его будет показывать Первый канал, который теперь Киркорова не жалует, написал «Московский комсомолец». Похоже, не видать Шуфутинскому этого новогоднего эфира.

Впрочем, не Киркоровым единым. Крупные телеканалы нашли чем заполнить новогодний эфир. Вот что можно будет посмотреть по ТВ в праздники.