Чего боятся мужчины. Психолог назвал основной страх на свиданиях

Специалист рассказал, что большинство мужчин с неадекватной самооценкой очень критично к себе относятся. Они сами придумывают, что девушки ожидают увидеть минимум Брэда Питта с состоянием Джеффа Безоса, а встречает их обычный парень, каких в России полно. И тут девушки могут жёстко разочароваться.

По словам психолога, такие мужчины очень боятся удара по самолюбию и отказа, поэтому часто фантазируют, что спасают даму в беде или дарят ей какой-то ужасно дорогой подарок, ведь тогда у неё нет права отвернуть рыцаря на белом коне.

Такие метания обычно связаны с проблемной самооценкой и путаницей вместо целей. В таких случаях зачастую выбирают не мужчины, а женщины, которые видят внутренний конфликт и незрелую личность.

У женщин тоже бывает такой страх, здесь нет ничего сверхъестественного. Но если такие личности сталкиваются и образуют союз, то, мама дорогая, все отношения будут невротическими и построенными на манипуляциях и сексе.

Хорошо бы ещё на первом свидании проверить, не с абьюзером ли планируются отношения. Если партнёр вызывает вопросы, то нужно устроить ему провокацию. Можно его слегка «случайно» толкнуть, закрыть перед ним дверь и так далее. И посмотреть на его реакцию, агрессивность и склонность к насилию.