Опубликовано 29 января 2024, 03:00
1 мин.
Человечеству пообещали ещё 10 000 лет тепла
Следующие 10 000 лет на Земле будут тёплыми. К такому оптимистичному выводу пришли российские полярники со станции «Восток» в Антарктиде. Они выяснили, что Земля находится в межледниковом периоде, который гарантирует 20 000 лет тепла. Человечество уже прожило половину из них, рассказал о выводах российских исследователей министр природы Александр Козлов.
Так что ближайшие 10 000 лет на Земле будет сохраняться тёплый климат, добавил чиновник, слова которого привело РИА «Новости».
Южный полюс, на котором расположена российская станция «Восток», — рекордсмен по низким температурам на планете. В июле 1983 года на станции зафиксировали рекордно низкую температуру в –89,2 градуса.
Ранее россиянам рассказали, каких погодных рекордов ждать в 2024 году.