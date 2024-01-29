Человечеству пообещали ещё 10 000 лет тепла

Так что ближайшие 10 000 лет на Земле будет сохраняться тёплый климат, добавил чиновник, слова которого привело РИА «Новости».

Южный полюс, на котором расположена российская станция «Восток», — рекордсмен по низким температурам на планете. В июле 1983 года на станции зафиксировали рекордно низкую температуру в –89,2 градуса.

Ранее россиянам рассказали, каких погодных рекордов ждать в 2024 году.