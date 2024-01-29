Жизнь
Опубликовано 29 января 2024, 03:00
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Человечеству пообещали ещё 10 000 лет тепла

Следующие 10 000 лет на Земле будут тёплыми. К такому оптимистичному выводу пришли российские полярники со станции «Восток» в Антарктиде. Они выяснили, что Земля находится в межледниковом периоде, который гарантирует 20 000 лет тепла. Человечество уже прожило половину из них, рассказал о выводах российских исследователей министр природы Александр Козлов.
Человечеству пообещали ещё 10 000 лет тепла
© Freepik

Так что ближайшие 10 000 лет на Земле будет сохраняться тёплый климат, добавил чиновник, слова которого привело РИА «Новости».

Южный полюс, на котором расположена российская станция «Восток», — рекордсмен по низким температурам на планете. В июле 1983 года на станции зафиксировали рекордно низкую температуру в –89,2 градуса.

Ранее россиянам рассказали, каких погодных рекордов ждать в 2024 году.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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