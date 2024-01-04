Человек впервые прошёл «Тетрис» до конца. В финале игра зависла
Об этой игре знает каждый, но далеко не все смогли продержаться хотя бы пару десятков уровней. Всё-таки скорость растёт и расставлять фигурки становится всё сложнее. Дойти до конца в оригинальной версии «Тетриса» получилось у 13-летнего американского геймера Уиллиса Гибсона. Игра зависла на 157-м уровне и счёте 999 999 из-за программных ограничений. И это случилось впервые в истории.
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Как сообщила The New York Times, мальчик из штата Оклахома играл в «Тетрис» на приставке Nintendo. По словам Гибсона, поначалу игра шла легко, но мастерства было достигнуть непросто. Сейчас он «невероятно рад» своему достижению. Видео своего прохождения он выложил в Сеть. На соревновательном уровне мальчик играет с 2021 года.
«Тетрис» разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. Мировую популярность игра получила после того, как Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. Это было давно, но в «Тетрис» до сих пор играют миллионы людей по всему миру. А ещё в 2007 году головоломку включили в библиотеку Конгресса США — она попала в десятку самых значимых компьютерных игр.
Впрочем, несмотря на изобилие видеоигр, не стоит забывать и про простые карточные. О том, вредят ли они детям, узнайте здесь.