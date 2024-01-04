Человек впервые прошёл «Тетрис» до конца. В финале игра зависла

Как сообщила The New York Times, мальчик из штата Оклахома играл в «Тетрис» на приставке Nintendo. По словам Гибсона, поначалу игра шла легко, но мастерства было достигнуть непросто. Сейчас он «невероятно рад» своему достижению. Видео своего прохождения он выложил в Сеть. На соревновательном уровне мальчик играет с 2021 года.

«Тетрис» разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. Мировую популярность игра получила после того, как Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. Это было давно, но в «Тетрис» до сих пор играют миллионы людей по всему миру. А ещё в 2007 году головоломку включили в библиотеку Конгресса США — она попала в десятку самых значимых компьютерных игр.

Впрочем, несмотря на изобилие видеоигр, не стоит забывать и про простые карточные. О том, вредят ли они детям, узнайте здесь.