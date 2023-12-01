Врач назвал опасности слишком сухого и влажного воздуха в доме

Чем опасен сухой воздух

У слишком сухого воздуха дома есть несколько негативных последствий, отметил специалист в беседе с Life. При недостатке влаги частицы грязи и пыли попадают через органы дыхания в организм — ведь влаги слишком мало, чтобы те осели на поверхностях.

Также сухой воздух нередко раздражает слизистые оболочки горла и носа и может ухудшать симптомы различных респираторных заболеваний. В группе риска, например, астматики. А ещё сухой воздух вредит коже — она часто начинает шелушиться.

Почему слишком влажный воздух тоже вреден

Чрезмерная влажность в доме, в свою очередь, может поспособствовать появлению плесневых грибков — тоже опасных для человека. А вот оптимальный уровень влажности мешает распространению патогенов, в том числе бактерий и вирусов, в воздухе. Помимо этого, этот показатель улучшает сон.