Жизнь
04:00, 01 декабря 2023
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Врач назвал опасности слишком сухого и влажного воздуха в доме

Зимой в российских домах вовсю работает отопление, которое нередко заметно сушит воздух. Он, а вместе с ним и слишком влажный воздух могут негативно сказаться на самочувствии жильцов и даже поспособствовать развитию различных недугов. О том, чем опасны эти крайности и как поддерживать оптимальную влажность в квартире, рассказал терапевт онлайн-сервиса Budu Андрей Рябков.

Врач назвал опасности слишком сухого и влажного воздуха в доме
© Freepik

Чем опасен сухой воздух

У слишком сухого воздуха дома есть несколько негативных последствий, отметил специалист в беседе с Life. При недостатке влаги частицы грязи и пыли попадают через органы дыхания в организм — ведь влаги слишком мало, чтобы те осели на поверхностях.

Также сухой воздух нередко раздражает слизистые оболочки горла и носа и может ухудшать симптомы различных респираторных заболеваний. В группе риска, например, астматики. А ещё сухой воздух вредит коже — она часто начинает шелушиться.

Почему слишком влажный воздух тоже вреден

Чрезмерная влажность в доме, в свою очередь, может поспособствовать появлению плесневых грибков — тоже опасных для человека. А вот оптимальный уровень влажности мешает распространению патогенов, в том числе бактерий и вирусов, в воздухе. Помимо этого, этот показатель улучшает сон.

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