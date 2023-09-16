Чем опасны поездки на самокате осенью? Объясняет врач

По словам лора, катания на самокатах и велосипедах осенью могут быть небезопасными. Дело в том, что в жару встречный воздух нас охлаждает — и это приятно, но осенью оценить, с какой силой ветер будет «бить» по голове, лицу и телу, сложнее, да и воздух в разы холоднее. Ещё люди привыкают, что на улице тепло, и поначалу даже забывают о тёплых вещах, заметил Зайцев. Он объяснил, что смена погоды многих застаёт врасплох — нужно идти на работу, а тёплая куртка ещё где-то далеко в шкафу. Приходится идти налегке. А если ещё прокатиться на самокате в такой экипировке, то дело, по словам Зайцева, «труба». Врач призвал на выходных пересмотреть гардероб и подготовить для выхода на улицу одежду потеплее.

Иначе есть риски столкнуться с патологиями бронхолегочной системы, трахеитами, бронхитами, пневмонией, воспалением задней стенки глотки или нёбных миндалин. А если человек едет на самокате и ещё болтает, то ларингиты, гаймориты и синуситы не заставят себя ждать.

Зайцев заметил, что от переохлаждения спасёт даже кепка, которая не прикрывает уши. По его словам, всё зависит от температуры, но даже кепка предотвратит переохлаждение черепной коробки и волосистой части головы. При этом если ветер серьёзный и вдобавок идёт дождь, то без зонта и серьёзного головного убора не обойтись.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснил, что искусственно стимулировать иммунную систему нет смысла. Тут можно узнать, как поддержать здоровье осенью.