Чем заняться на Святки и почему может пригодиться валенок? Разбираемся заранее

В православном мире Святки хоть и считаются единым периодом с 7 по 17 января, но его можно разделить на три части — в соответствии с содержанием службы в храмах:

с 7 по 13 января проходит праздник Рождества Христова;

14 января — Обрезание Господне по плоти и святителя Василия Великого;

с 15 по 17 января — подготовка к Богоявлению.

В эти дни не нужно соблюдать пост и преклонять колени, ещё нельзя венчаться. Святки считаются праздничным временем, поэтому принято не только ходить на службы, но и в гости. Популярны и рождественские сценки.

У россиян же Святки обладают немного иной славой, поэтому и празднуют их иначе, устраивая народные гуляния, колядки и гадания. Церковь к этому относится неодобрительно, хоть обычно люди в это никакого реального смысла не вкладывают, просто так развлекаясь. Считается, что именно в Святки стирается грань между мирами и можно что-то предсказать или получить какой-то знак.

Как можно гадать на Святки?

Бросить валенок через плечо на дорогу, куда укажет носок валенка — в ту сторону и выдадут замуж. Покормить курицу зёрнами. Нужно их сперва подсчитать, потом дать курице немного поклевать, а потом подсчитать заново. Если осталось чётное количество — незамужняя девушка найдёт пару. Узнать по петуху характер будущего мужа. Нужно поставить перед петухом курицу, зеркало и миску с водой. Если подойдёт сперва к курице — муж будет бабником, если к зеркалу — красив или самовлюблён, если к воде — пьяницей. Узнать имя суженого. Нужно выйти в полночь на дорогу и спросить имя у первого встречного — так и будут звать будущего мужа. Пожечь нить. Подружкам можно встать в круг, взять одинаковые по длине нити и поджечь их. У кого первее догорит — та и выскочит замуж. Увидеть в зеркальном коридоре. Для этого нужно запереться в комнате и поставить два зеркала друг напротив друга, с двух сторон поставить свечи и поджечь. В получившемся зеркальном коридоре и покажется суженый.

А если уже хочется подготовиться к Рождеству, то здесь можно узнать, что принято есть и дарить 7 января.