Чем жевательная резинка опасна для собак? Отвечает кинолог

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что, если в составе жвачки есть ксилит, последствия могут быть очень серьёзными. Он объяснил, что для людей этот искусственный сахарозаменитель безопасен, а вот для пёсика даже в малых дозах есть риск летального исхода. Возможно токсическое поражение печени, резкое падение уровня глюкозы и сахара в крови. Да даже любая жевательная резинка на пользу питомцу не пойдёт. Есть вероятность непроходимости и других проблем с ЖКТ.

Если собака всё-таки проглотила жвачку, то, прежде всего, стоит проверить наличие ксилита в составе. Если он есть, то лучше сразу поехать в ветклинику. Уже через час может начаться рвота, потеря координации, слабость и судороги. Врачи, скорее всего, вызовут рвоту и сделают промывание желудка. А ещё они смогут проверить уровень сахара и ферменты печени. Если же жвачка оказалась относительно безопасной, то стоит просто понаблюдать за псом, чтобы не возникло непроходимости.

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