Четверть миллиона за капельницу с фуфломицином. Собчак пожаловалась на развод от частной клиники

Известная телеведущая приболела посреди рабочего процесса и решила задушить простуду на корню, обратившись в широко известную в узких кругах частную клинику. Но желание доплатить за то, чтобы побыстрее оказаться на ногах, сыграло с ней злую шутку, рассказала она потом подписчикам её телеграм-канала «Красота требует кэш».

«Приехала в частную клинику, это сдала, то сдала, а под шумок услышала: а давайте мы вам капельницу сделаем? Я говорю: "Ну давайте". Делают капельничку (две), потом приносят счёт — и мои брови взлетают на уровень МКС, не ниже. Каждая стоит по 129 820 рублей, итог — 259 640 рублей. Капельница за 260 тысяч? Вы серьёзно? Из золота? Нет. Оказалось, что дело в моноклональных антителах», — заявила звезда.

Моноклональные антитела — антитела, вырабатываемые иммунными клетками. Их использование получило большое распространение в пандемию, когда с их помощью пытались бороться с COVID-19. Изучение их эффективности ещё ведётся, но лечить ими простую простуду — это был тот уровень сервиса, на который Собчак не рассчитывала, а главное, не соглашалась.

Журналистка, конечно, заплатила, но потом отправилась домой лечиться по старинке, традиционными методами. Выздороветь она, конечно, выздоровела, но помогли ли в том чудо-капельницы — большой вопрос.

«Поправиться-то я потом поправилась, но, видимо, просто от жадности за потраченные деньги. Конечно, без лоха и жизнь плоха, но когда лох — это ты, то почему-то не по себе», — сделала вывод Собчак.

По её словам, знакомые ей врачи назвали влитый ей препарат абсолютно бессмысленным и бесполезным, создающим лишь иллюзию лечения, как плацебо или гомеопатия. Так что четверть миллиона телеведущая отдала за жизненный урок.