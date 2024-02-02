Чихуахуа поймала преступника в очереди к ларьку в российском городе

Забавный случай произошёл в селе Довольное Новосибирской области. Там возле одного из ларьков местные жители случайно собрали очередь. Но тут случилось странное — у одной из женщин на руках сидел крохотный чихуахуа, который внезапно вцепился другой женщине в руку. Отпускать её он не хотел ни за какие коврижки.

Продавец ларька быстро сориентировался и попросил людей в очереди не помочь отцепить собаку, а задержать пострадавшую. Оказалось, что в последнее время участились карманные кражи и силовики искали воровку. До приезда полиции пёсик держал преступницу, чтобы не сбежала.

Как рассказала владелица чихуахуа Анна, Джеку уже стукнуло 12 лет, и он не единожды спасал её от воров и грабителей. Однажды он тяпнул мужчину, который пытался залезть Анне в карман, а ещё как-то покусал грабителя, который потребовал у женщины сумку, а она протянула ему ту, что была с пёсиком.

Для чихуахуа в России нередко вызывают оперативные службы, и зачастую это комичные случаи. В этот раз силовики посмеялись из-за того, кто произвёл гражданский арест преступника, а в предыдущий — медики скорой. Их вызвали помочь ребёнку, а когда они приехали, встретил их не совсем ребёнок…