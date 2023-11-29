Чиновники позарились на огромную ель российской дачницы и оставили ей один пенёк

Шалдина рассказала о случившемся в соцсетях. Она объяснила, что дерево росло на участке с 1982 года. Местные власти спилили его без спроса и разрешения, а ведь эта была семейная память. Пользователи Сети поддержали женщину и удивились произволу чиновников.

В администрации города пока не комментировали ситуацию, а сама владелица ёлки даже и не рассчитывает на извинения или признание ошибки. На видео, которое опубликовали местные чиновники, и правда видно, что ёлку срубили около забора и погрузили на машину.

По словам Шалдиной, ёлка никому не мешала и росла вдали от линий электропередачи. Она объяснила, что дачный кооператив «Коллективные сады № 6», на котором расположен участок, уже не существует и документов на землю у неё нет. Участок достался семье по наследству от давно умерших родителей. Сейчас семейство там ничего не садит, так как посадки разворовывают.

Впрочем, кражами сейчас мало кого удивишь. Ранее рассказывали, как стилист украл у телеведущей сумку за 2,5 млн рублей и продал её на вокзале.