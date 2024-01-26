Чистите уши ватными палочками? Вот чем это может закончится

По словам эксперта, ватные палочки, ушные свечи и все остальные подручные средства не годятся для чистки ушей. В результате эта гигиена может закончиться тем, что у вас образуется серная пробка из-за попадания серы в слуховой проход. Ещё такая «забота о себе» грозит проблемами со слухом, появлением шума в ушах, бактериальными и вирусными инфекциями уха.

Врач отметил, что слуховые проходы прекрасно очищаются и сами — помогать им не нужно. Единственное, что можно делать, — протирать ушную раковину хлопчатобумажной тканью после душа. Лезть в ухо не стоит.

Иногда даже если человек не использовать ушные палочки, серная пробка всё-равно появляется. Такое может случить из-за повреждения слухового прохода, волос в ушах, воспаления или по другим причинам. А этом случае медик посоветовал закапать внутрь уха 2−3 капли раствора пищевой года или оливкового масла. Если это не поможет, то стоит идти к врачу.

О том, когда пригодятся капли для ушей, рассказали в этом материале.