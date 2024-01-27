Жизнь
Опубликовано 27 января 2024, 20:00
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Не уборка, а физкультура. Врач объяснила, как мыть пол с пользой для здоровья

Влажная уборка просто необходима в любом помещении. Во-первых, дышать накопившейся пылью никогда не считалось полезным. Во-вторых, в ней могут развиться опасные бактерии и, например, пылевой клещ. Ну и, в-третьих, жить в грязи мало кому приятно. Есть одна большая проблема — моя полы, люди тоже вредят своему здоровью. Как этого избежать, объяснила аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
Не уборка, а физкультура. Врач объяснила, как мыть пол с пользой для здоровья
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Лучше всего выбрать в помощницы швабру. По словам врача, это самый безопасный вариант. Но важна поза, в которой вы будете передвигаться. Следите, чтобы спина была прямой, с незначительным естественным прогибом в области поясницы, ноги согните в коленях, а мышцы брюшного пресса напрягите.

«Моющие движения выполняются преимущественно за счёт плечевого пояса, а при необходимости создания большей амплитуды движений необходимо поворачиваться в нужную сторону за счёт всего корпуса», — объяснила врач.

В процессе не должно быть резких вращательных движений в области поясницы.

Если же вам удобнее мыть пол на корточках — с тряпкой в руках, обязательно подложите под колени что-то мягкое: мочалки, кусочки поролона, тряпочки, полотенца. Такая поза считается небезопасной из-за сильной нагрузки на коленные суставы и поясницу, а так вы хотя бы оградите суставы от травм и воспаления.

Но всё же лучше выбрать позу на четвереньках или коленно-кистевую — так позвоночник и суставы находятся во вполне естественном положении, отметила Парецкая в беседе с «Доктором Питером».

Ещё одна важная составляющая уборки — то, с какими средствами вы её делаете. В магазинах полно бытовой химии с вредными для здоровья компонентами. Как они могут навредить, рассказала врач Оксана Шабалина.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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