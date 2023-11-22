Чистюлям назвали 6 вредных привычек, способных угробить здоровье

Вредные привычки

По словам эксперта, нас с детства приучают следить за собой — и это правильно, но некоторые привычки «со знаком плюс» лишь кажутся таковыми. Вот они:

1. Чистить зубы после еды . Если люди, которые чистят зубы не только с утра и вечером, но ещё и после каждого приёма пищи. Это излишне, говорит Андриянова. Можно лишь травмировать эмаль и дёсны, лучше воспользоваться специальным ополаскивателем для полости рта.

. Если люди, которые чистят зубы не только с утра и вечером, но ещё и после каждого приёма пищи. Это излишне, говорит Андриянова. Можно лишь травмировать эмаль и дёсны, лучше воспользоваться специальным ополаскивателем для полости рта. 2. Очищать кожу и скрабом, и мочалкой . Некоторые в попытках получить гладкую и нежную кожу могут переусердствовать. Например, взять сразу и скраб, и пилинг, и потереть кожу мочалкой. А кто-то ещё, например, и с веником потом в баню сходить может. Такие сочетания несут высокие риски травмировать или пересушить кожу, заработать прыщи или дерматит.

. Некоторые в попытках получить гладкую и нежную кожу могут переусердствовать. Например, взять сразу и скраб, и пилинг, и потереть кожу мочалкой. А кто-то ещё, например, и с веником потом в баню сходить может. Такие сочетания несут высокие риски травмировать или пересушить кожу, заработать прыщи или дерматит. 3. Сидеть в горячей ванне для «раскрытия пор» . Опять же для очищения кожи многие любят сидеть и греться в горячей ванне. Но такие процедуры могут привести к синякам и петехиям (точечная сыпь) или пересушить кожу.

. Опять же для очищения кожи многие любят сидеть и греться в горячей ванне. Но такие процедуры могут привести к синякам и петехиям (точечная сыпь) или пересушить кожу. 4. Применять обычный дезодорант для интимных мест . Для нежных зон нужен особенный дезодорант. Если же использовать обычный, то вместо предотвращения потливости можно заработать аллергию или дисбактериоз.

. Для нежных зон нужен особенный дезодорант. Если же использовать обычный, то вместо предотвращения потливости можно заработать аллергию или дисбактериоз. 5. Мыть голову каждый день . Частое мытьё головы может пересушить кожу и привести к перхоти. Если ситуация не критичная, то лучше воспользоваться сухим шампунем или сделать причёску, которая скроет жирные волосы.

. Частое мытьё головы может пересушить кожу и привести к перхоти. Если ситуация не критичная, то лучше воспользоваться сухим шампунем или сделать причёску, которая скроет жирные волосы. 6. Регулярные спринцевания для интимной гигиены. Если увлечься такими средствами, то можно нарушить микрофлору и уровень pH.

О других причинах появления перхоти и способах борьбы с ней рассказали в этом материале.