02:00, 22 ноября 2023
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Чистюлям назвали 6 вредных привычек, способных угробить здоровье
Гигиена когда-то позволила людям не погибнуть от инфекций и других болячек, поэтому люди и сейчас регулярно моют руки, тело и поддерживают опрятный внешний вид в целом. Но порой некоторые привычки — это уже чересчур: можно лишь навредить себе. О таких неполезных гигиенических процедурах рассказала врач — косметолог-дерматолог, заместитель главврача в «СМ-Косметологии» Ольга Андриянова.
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Вредные привычки
По словам эксперта, нас с детства приучают следить за собой — и это правильно, но некоторые привычки «со знаком плюс» лишь кажутся таковыми. Вот они:
- 1. Чистить зубы после еды. Если люди, которые чистят зубы не только с утра и вечером, но ещё и после каждого приёма пищи. Это излишне, говорит Андриянова. Можно лишь травмировать эмаль и дёсны, лучше воспользоваться специальным ополаскивателем для полости рта.
- 2. Очищать кожу и скрабом, и мочалкой. Некоторые в попытках получить гладкую и нежную кожу могут переусердствовать. Например, взять сразу и скраб, и пилинг, и потереть кожу мочалкой. А кто-то ещё, например, и с веником потом в баню сходить может. Такие сочетания несут высокие риски травмировать или пересушить кожу, заработать прыщи или дерматит.
- 3. Сидеть в горячей ванне для «раскрытия пор». Опять же для очищения кожи многие любят сидеть и греться в горячей ванне. Но такие процедуры могут привести к синякам и петехиям (точечная сыпь) или пересушить кожу.
- 4. Применять обычный дезодорант для интимных мест. Для нежных зон нужен особенный дезодорант. Если же использовать обычный, то вместо предотвращения потливости можно заработать аллергию или дисбактериоз.
- 5. Мыть голову каждый день. Частое мытьё головы может пересушить кожу и привести к перхоти. Если ситуация не критичная, то лучше воспользоваться сухим шампунем или сделать причёску, которая скроет жирные волосы.
- 6. Регулярные спринцевания для интимной гигиены. Если увлечься такими средствами, то можно нарушить микрофлору и уровень pH.
О других причинах появления перхоти и способах борьбы с ней рассказали в этом материале.