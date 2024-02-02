Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 06:00
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Что будет с организмом, если бросить курить? Врач рассказал о побочных эффектах

Все знают, что сигареты вредны для здоровья, но далеко не все могут избавиться от вредной привычки. Останавливает курильщиков и боязнь последствий — сопротивляться отказу от курения будут и тело, и психика. Какие реакции нормальны для этого периода, а какие нет? Рассказал врач-психиатр, нарколог, руководитель «Клиники доктора Исаева» Руслан Исаев.
Что будет с организмом, если бросить курить? Врач рассказал о побочных эффектах
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Как организм реагирует на отказ от курения

Никотиновая зависимость считается одной из самых серьёзных, поэтому решение бросить курить может стать непростым испытанием для тела и психики. При резком отказе от сигарет первые 3–5 дней могут наблюдаться неприятные симптомы.

«Курильщик будет испытывать физическое недомогание — это естественная реакция организма на отмену никотина. Этот процесс можно назвать "никотиновой ломкой": головные боли, головокружения, бессонница, ночные кошмары. Со временем симптомы будет ослабевать и постепенно уйдут», — рассказал Исаев.

Помимо этого, у человека временно снизится иммунитет, из-за чего он с большей вероятностью столкнётся с простудой. А ещё возможен **неприятный привкус во рту на фоне восстановления печени.

При отказе от курения возможны и психологические проблемы:

  • поведенческие расстройства;
  • эмоциональный дисбаланс;
  • плаксивость;
  • раздражительность;
  • агрессивность;
  • подавленное настроение.

«Симптоматика может держаться несколько месяцев — период довольно долгий. Всё это может значительно снизить мотивацию человека на отказ от пагубной привычки или даже испугать на первых порах», — отметил психиатр.

Ненормальная реакция на отказ от сигарет

Самое страшное — депрессивный фон. Если у человека возникают признаки тяжёлой депрессии, нужно обратиться к психиатру. Он поможет купировать это состояние.

В остальном сложно сказать, будет ли связан негативный симптом именно с отказом от курения, — это должен определить специалист. Идти к врачу точно стоит, если недомогание не проходит слишком долго или негативно сказывается на качестве жизни.

Как облегчить своё состояние

Самое важное — разобраться с психическими проблемами.

«Для облегчения психического состояния на первых этапах может применяться симптоматическая терапия в виде антидепрессантов, снотворных, противотревожных препаратов», — уточнил Исаев.

Важно: их должен назначать врач-психиатр после оценки состояния пациента.

Автор:Анастасия Глебова
Редакция
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