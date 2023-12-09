Что дарить на «Тайного Санту», а что лучше не покупать. Список
Одна из популярных новогодних и рождественских традиций — игра «Тайный Санта», участники которой анонимно обмениваются подарками в рамках оговорённого бюджета. При этом сам выбор подарка — задача не из лёгких, ведь игроки не всегда знают, чему обрадуется человек, а от чего будет не в восторге. Собрали перечень универсальных, а также не самых удачных подарков для флешмоба.
Что дарить Тайному Санте
Выбрать подарок Тайному Санте порой бывает непросто — из-за ограниченного бюджета и минимальной информации о получателе. Вот какие универсальные варианты встречаются довольно часто:
- сладости (шоколад, леденцы);
- снеки (орешки, мясные закуски, сушёные фрукты и так далее);
- специи, приправы, масла и другие товары для готовки;
- настольные игры;
- конструкторы и головоломки;
- небольшие полезные девайсы, в том числе для кухни (например, вафельница с минимумом функций);
- товары для приёма пищи: ланчбоксы, термокружки, многоразовые палочки;
- обычные кружки и стаканы;
- зимние аксессуары, например перчатки;
- сумки и кошельки;
- косметические наборы: пены и бомбочки для ванны, гели для душа и так далее;
- товары для сна (например, маска для сна);
- расходники для творческих людей (краски, пряжа и прочее);
- сертификат в любой магазин или маркетплейс (вариант, если ничего не приходит на ум);
- онлайн-подписка (например, на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы или даже Telegram Premium).
Что лучше не покупать Тайному Санте
Вот от каких идей лучше отказаться:
- декоративная косметика и парфюмерия: слишком легко прогадать с подарком;
- нижнее бельё: аналогичная причина, к тому же совсем непросто попасть в размер;
- непристойные вещи: сувениры, игрушки и другие предметы;
- алкоголь (стоит дарить только тогда, когда участник напрямую об этом попросил);
- «пылесборники»: статуэтки, фоторамки, вазочки и прочие элементы декора, которые нравятся далеко не всем.
Важно заранее узнать, есть ли у участников аллергия или пищевая непереносимость, какие запахи и вкусы они не переносят, а также какой стиль предпочитают — на случай покупки элемента одежды.
В целом стоит заранее продумывать уместность подарка. Вряд ли одариваемый обрадуется чехлу на iPhone, если у него смартфон другого бренда, или набору для рисования, если последний раз он пользовался красками на школьном уроке ИЗО.