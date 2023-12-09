Что дарить на «Тайного Санту», а что лучше не покупать. Список

Что дарить Тайному Санте

Выбрать подарок Тайному Санте порой бывает непросто — из-за ограниченного бюджета и минимальной информации о получателе. Вот какие универсальные варианты встречаются довольно часто:

сладости (шоколад, леденцы);

снеки (орешки, мясные закуски, сушёные фрукты и так далее);

специи, приправы, масла и другие товары для готовки;

настольные игры;

конструкторы и головоломки;

небольшие полезные девайсы, в том числе для кухни (например, вафельница с минимумом функций);

товары для приёма пищи: ланчбоксы, термокружки, многоразовые палочки;

обычные кружки и стаканы;

зимние аксессуары, например перчатки;

сумки и кошельки;

косметические наборы: пены и бомбочки для ванны, гели для душа и так далее;

товары для сна (например, маска для сна);

расходники для творческих людей (краски, пряжа и прочее);

сертификат в любой магазин или маркетплейс (вариант, если ничего не приходит на ум);

онлайн-подписка (например, на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы или даже Telegram Premium).

Что лучше не покупать Тайному Санте

Вот от каких идей лучше отказаться:

декоративная косметика и парфюмерия: слишком легко прогадать с подарком;

нижнее бельё: аналогичная причина, к тому же совсем непросто попасть в размер;

непристойные вещи: сувениры, игрушки и другие предметы;

алкоголь (стоит дарить только тогда, когда участник напрямую об этом попросил);

«пылесборники»: статуэтки, фоторамки, вазочки и прочие элементы декора, которые нравятся далеко не всем.

Важно заранее узнать, есть ли у участников аллергия или пищевая непереносимость, какие запахи и вкусы они не переносят, а также какой стиль предпочитают — на случай покупки элемента одежды.

В целом стоит заранее продумывать уместность подарка. Вряд ли одариваемый обрадуется чехлу на iPhone, если у него смартфон другого бренда, или набору для рисования, если последний раз он пользовался красками на школьном уроке ИЗО.