Жизнь
00:10, 09 декабря 2023
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Что дарить на «Тайного Санту», а что лучше не покупать. Список

Одна из популярных новогодних и рождественских традиций — игра «Тайный Санта», участники которой анонимно обмениваются подарками в рамках оговорённого бюджета. При этом сам выбор подарка — задача не из лёгких, ведь игроки не всегда знают, чему обрадуется человек, а от чего будет не в восторге. Собрали перечень универсальных, а также не самых удачных подарков для флешмоба.

Что дарить на «Тайного Санту», а что лучше не покупать. Список
© Freepik/DCStudio

Что дарить Тайному Санте

Выбрать подарок Тайному Санте порой бывает непросто — из-за ограниченного бюджета и минимальной информации о получателе. Вот какие универсальные варианты встречаются довольно часто:

  • сладости (шоколад, леденцы);
  • снеки (орешки, мясные закуски, сушёные фрукты и так далее);
  • специи, приправы, масла и другие товары для готовки;
  • настольные игры;
  • конструкторы и головоломки;
  • небольшие полезные девайсы, в том числе для кухни (например, вафельница с минимумом функций);
  • товары для приёма пищи: ланчбоксы, термокружки, многоразовые палочки;
  • обычные кружки и стаканы;
  • зимние аксессуары, например перчатки;
  • сумки и кошельки;
  • косметические наборы: пены и бомбочки для ванны, гели для душа и так далее;
  • товары для сна (например, маска для сна);
  • расходники для творческих людей (краски, пряжа и прочее);
  • сертификат в любой магазин или маркетплейс (вариант, если ничего не приходит на ум);
  • онлайн-подписка (например, на онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы или даже Telegram Premium).

Что лучше не покупать Тайному Санте

Вот от каких идей лучше отказаться:

  • декоративная косметика и парфюмерия: слишком легко прогадать с подарком;
  • нижнее бельё: аналогичная причина, к тому же совсем непросто попасть в размер;
  • непристойные вещи: сувениры, игрушки и другие предметы;
  • алкоголь (стоит дарить только тогда, когда участник напрямую об этом попросил);
  • «пылесборники»: статуэтки, фоторамки, вазочки и прочие элементы декора, которые нравятся далеко не всем.

Важно заранее узнать, есть ли у участников аллергия или пищевая непереносимость, какие запахи и вкусы они не переносят, а также какой стиль предпочитают — на случай покупки элемента одежды.

В целом стоит заранее продумывать уместность подарка. Вряд ли одариваемый обрадуется чехлу на iPhone, если у него смартфон другого бренда, или набору для рисования, если последний раз он пользовался красками на школьном уроке ИЗО.

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