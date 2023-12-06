Что делать, если муж стал бесить? Не переживайте, это любовь

Психолог посоветовала не подавать сразу на развод, если супруг вдруг начал раздражать. Для начала надо разобраться в причинах этого отвращения. А причины могут быть разные:

непонимание,

недоверие,

неразделение обязанностей,

усталость от повседневной рутины и т. д.

«Попробуйте понять, что именно вызывает у вас отвращение, и постарайтесь найти компромиссное решение. Иногда просто открытое обсуждение проблемы может помочь вам справиться с ней», — сказала Тур изданию «Доктор Питер».

Также будет полезно разобраться в себе и своих ожиданиях от брака. Необходимо признать свои ошибки и постараться трезвее смотреть на своего супруга, без идеализации и без демонизации, добавила психолог.

Считается, что браки разрушают измены. Но можно ли превратить измену в подспорье для лучшего понимания себя и партнёра? Узнайте здесь.