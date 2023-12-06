Что делать, если муж стал бесить? Не переживайте, это любовь
В браке рано или поздно наступает момент некоторого разочарования партнёров друг в друге: шутки мужа (или жены) кажутся не смешными, а глупыми, его повседневные привычки не умиляют, а раздражают. Врач, психосоматолог Екатерина Тур уверена, что это не признак прошедшей любви, а как раз одна из любовных стадий. По словам, отвращение к партнёру в браке — временное состояние, которое нужно просто пережить.
Психолог посоветовала не подавать сразу на развод, если супруг вдруг начал раздражать. Для начала надо разобраться в причинах этого отвращения. А причины могут быть разные:
- непонимание,
- недоверие,
- неразделение обязанностей,
- усталость от повседневной рутины и т. д.
«Попробуйте понять, что именно вызывает у вас отвращение, и постарайтесь найти компромиссное решение. Иногда просто открытое обсуждение проблемы может помочь вам справиться с ней», — сказала Тур изданию «Доктор Питер».
Также будет полезно разобраться в себе и своих ожиданиях от брака. Необходимо признать свои ошибки и постараться трезвее смотреть на своего супруга, без идеализации и без демонизации, добавила психолог.
Считается, что браки разрушают измены. Но можно ли превратить измену в подспорье для лучшего понимания себя и партнёра? Узнайте здесь.