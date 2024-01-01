Что делать, если переел на праздниках? Простая инструкция

Как сообщили в ведомстве, если вы переели, волноваться не стоит — помогут простые рекоммендации:

Пейте побольше воды . Она ускорит работу ЖКТ и снимет лишнюю нагрузку;

. Она ускорит работу ЖКТ и снимет лишнюю нагрузку; Сделайте лёгкую зарядку или сходите на прогулку. Активность поможет улучшить пищеварение и снять дискомфорт;

или сходите на прогулку. Активность поможет улучшить пищеварение и снять дискомфорт; Устройте разгрузочный день , то есть просто не ешьте, а дайте организму отдых;

, то есть просто не ешьте, а дайте организму отдых; Перейдите на правильное питание. То есть не доедайте салаты с майонезом, а перекусите овощами, фруктами и белковой пищей;

Эксперты объяснили, что переедание в праздники может случиться с каждым и что расстраиваться или критиковать себя за это не стоит. Лучше отнестись к этому с юмором.

О том, как не переедать за праздничным столом, рассказали в этом материале. Там же найдёте и советы, что делать, если всё-таки не удержались и объелись.