Что делать, если переел на праздниках? Простая инструкция
Новогодняя ночь уже позади, но вот праздничные дни только начинаются. Кто-то ещё доедает прошлогодние салаты, а кто-то уже готовится к новому застолью. В таких условиях даже, если пробовать всё, но по чуть-чуть, легко переесть и нарваться на дискомфорт в ЖКТ. О том, как нужно действовать, если это случилось с вами, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Как сообщили в ведомстве, если вы переели, волноваться не стоит — помогут простые рекоммендации:
- Пейте побольше воды. Она ускорит работу ЖКТ и снимет лишнюю нагрузку;
- Сделайте лёгкую зарядку или сходите на прогулку. Активность поможет улучшить пищеварение и снять дискомфорт;
- Устройте разгрузочный день , то есть просто не ешьте, а дайте организму отдых;
- Перейдите на правильное питание. То есть не доедайте салаты с майонезом, а перекусите овощами, фруктами и белковой пищей;
Эксперты объяснили, что переедание в праздники может случиться с каждым и что расстраиваться или критиковать себя за это не стоит. Лучше отнестись к этому с юмором.
О том, как не переедать за праздничным столом, рассказали в этом материале. Там же найдёте и советы, что делать, если всё-таки не удержались и объелись.