Что делать, если потерялся в лесу? Грибникам и фотографам на заметку

Перед вылазкой в лес нужно обязательно предупредить кого-нибудь о том, что собрались за город. Желательно скажите, куда конкретно, чтобы знали, с чего начинать искать, если вдруг вы не будете выходить на связь. А ещё зарядите смартфон и берите с собой. Если вы отправляетесь в турпоход, то выбирайте опытного инструктора, который вас проводит. Так вы сведёте риски заблудиться на нет.

Нельзя идти в лес только с палкой и корзинкой, как делают многие грибники. Необходимо брать с собой хотя бы спички или зажигалку и запас воды и еды — например, бутерброды. Не надевайте камуфляжную форму на природу — это затруднит работу спасателей. Лучше всего использовать яркую одежду, которую видно издалека.

Но если вы понимаете, что всё же заблудились, первым делом нужно успокоиться и не впадать в панику. Суета только собьёт вас и может завести в ещё более тёмные дебри. В случае полной дезориентации нужно принять тот факт, что вы заблудились и настраивать себя, что какое-то время придётся провести в лесу.

Когда вы немного успокоитесь, попробуйте воспроизвести свой маршрут в памяти. Вспомните какие-то интересные ориентиры, которые вы могли даже бессознательно подметить. Например, какое-нибудь смешное дерево или живописный пень. Возможно, так получится найти обратный путь.

Есть ещё несколько важных советов, если не можете найти путь назад:

Не отходите далеко от места, где заблудились;

При возможности разожгите костёр и накидайте веток для сильного дыма — он привлекает внимание больше, чем огонь;

В идеале найти реку или ручей — это источник питьевой воды.

Но если уже стало темно, а вы всё ещё не выбрались, то лучше остановитесь и готовьтесь к ночлегу. Ночью спасатели не рекомендуют передвигаться по лесу — можно легко получить травму и выбиться из сил. Да и совсем забрести в непроходимую глушь. Сам ночлег организуйте на высоком и сухом месте — желательно у большого дерева. Перед тем, как укладываться, соберите хворост для костра и сделайте подстилку из лапника