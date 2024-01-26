Что делать, если у ребёнка очень плохой почерк?

Зачем нужно красиво писать

По словам методиста начальной школы «Онлайн-школа №1» Татьяны Павловой, умение красиво писать, как это делают каллиграфы, ученику необязательно. Важно писать чисто, аккуратно, чтобы самому ученику и окружающим было понятно, что написано, чтобы записи легко читались.

Ещё важно помнить, что именно письмо ручкой развивает мышление и моторику ученика. Да и скорость письма чаще гораздо быстрее скорости печати, поэтому фиксировать информацию таким образом удобнее.

Что делать, если у ребёнка уже плохой почерк?

Конечно, лучше не запускать. Потому что исправить почерк, по словам Павловой, после 4 класса будет достаточно сложно. Но если у ученика плохой почерк, то нужно выяснить причину. Например, проблема может быть в письменных принадлежностях, тогда надо поменять ручку.

Возможно, ребёнок ещё плохо ориентируется по странице. Тогда можно использовать тетрадь в узкую косую линию.

Если ребёнок пишет понятно, чисто, то можно не выполнять дополнительно дома упражнений. Если буквы «прыгают» со строки на строку, размер их разный, — нужно дополнительно потренироваться. Для этого можно использовать прописи, прописывая много раз буквы, элементы букв. Также можно обводить рисунки, штриховать фигуры.