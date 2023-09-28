Частенько учителя могут не церемониться и попросту отбирают гаджет у ученика, возвращая (или нет) в конце урока или вообще учебного дня. И декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов объяснил, что тут ситуация немного двоякая: с одной стороны, с 1 сентября 2022 года использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается. Но с другой — согласно Конституции, никто не может быть лишён своего имущества без решения суда. Это относится и к детям.

Так что если учитель отбирает телефон, то это административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Поэтому, если дети отвлекаются, используют смартфон на уроке, учитель может только попросить убрать гаджет в рюкзак или применить меры дисциплинарного воздействия: пожаловаться директору, написать замечание в дневник и т. д. Но изымать вещь ребёнка педагог не имеет права.