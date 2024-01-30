Что делать, если вы — пассивный агрессор? Совет психолога

Как понять, что сам пассивный агрессор

Если возникли подозрения, что душнила в коллективе именно вы, то психолог Кристина Ивкова советует присмотреться к себе, чтобы проверить это наверняка. Здесь важны:

реакции на стрессовые ситуации (молчание, избегание, сарказм); эмоциональные состояния (особенно если они идут вместе с подавленностью и/или раздражением); мотивации и намерения в конфликтных ситуациях (избегаете столкновения, выражаете недовольство косвенно и другое).

Что делать, если пассивная агрессия подтвердилась

Развивать навыки самоанализа и самонаблюдения.

Понимать свои эмоции и пытаться совладать с ними.

Изучать методы эффективной коммуникации, это позволит выражать мысли и чувства открыто.

Развивать навыки общения (посещение мероприятий, книги, видео и так далее).

Заниматься физической активностью, чтобы снимать стресс и напряжение.

Установить регулярный режим сна и отдыха, это поможет поддерживать психоэмоциональное равновесие.

Искать поддержки у близких людей, друзей или специалиста, чтобы решать эмоциональные трудности.

Бизнес-психолог Валентина аль-Марфади ещё посоветовала разобраться в причинах пассивной агрессии. Это могут быть стресс, обида, дискомфорт, проблемы с самооценкой или общество, где такое поведение — норма.

А ранее психолог Джон Боу раскрыл одну фразу, которая сможет остановить пассивную агрессию в свой адрес. Её можно узнать в этом материале.