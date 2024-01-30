Жизнь
Опубликовано 30 января 2024, 12:00
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Что делать, если вы — пассивный агрессор? Совет психолога

Пассивная агрессия — хороший способ показать своё недовольство его не показывая, а как бы косвенно и скрыто. Можно делать что-то тихо и назло, отпускать саркастичные комментарии и тихо дуться в углу — вариантов масса. Но все они ничего хорошего в отношения не привносят — ни в личные, ни в деловые. Поэтому психолог Ивкова рассказала, как с ней можно бороться.
Что делать, если вы — пассивный агрессор? Совет психолога
© Resume Genius / Unsplash

Как понять, что сам пассивный агрессор

Если возникли подозрения, что душнила в коллективе именно вы, то психолог Кристина Ивкова советует присмотреться к себе, чтобы проверить это наверняка. Здесь важны:

  1. реакции на стрессовые ситуации (молчание, избегание, сарказм);
  2. эмоциональные состояния (особенно если они идут вместе с подавленностью и/или раздражением);
  3. мотивации и намерения в конфликтных ситуациях (избегаете столкновения, выражаете недовольство косвенно и другое).

Что делать, если пассивная агрессия подтвердилась

  • Развивать навыки самоанализа и самонаблюдения.
  • Понимать свои эмоции и пытаться совладать с ними.
  • Изучать методы эффективной коммуникации, это позволит выражать мысли и чувства открыто.
  • Развивать навыки общения (посещение мероприятий, книги, видео и так далее).
  • Заниматься физической активностью, чтобы снимать стресс и напряжение.
  • Установить регулярный режим сна и отдыха, это поможет поддерживать психоэмоциональное равновесие.
  • Искать поддержки у близких людей, друзей или специалиста, чтобы решать эмоциональные трудности.

Бизнес-психолог Валентина аль-Марфади ещё посоветовала разобраться в причинах пассивной агрессии. Это могут быть стресс, обида, дискомфорт, проблемы с самооценкой или общество, где такое поведение — норма.

А ранее психолог Джон Боу раскрыл одну фразу, которая сможет остановить пассивную агрессию в свой адрес. Её можно узнать в этом материале.

Автор:Ника Белова
Редакция
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