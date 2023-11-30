Что до чёртиков пугает в женщинах? 5 мужских фобий

Чего же так сильно боится мужчина? Вот 5 наиболее распространённых фобий:

Женщина будет высмеивать перед подругами его «достоинство». Известно, что многие женщины делятся с подружками мельчайшими нюансами своих отношений. Мужчина боится, что его возлюбленная не оценит некоторые его органы и будет обсуждать их с подругами в уничижительном ключе.

Женские слёзы. Когда дама плачет, мужчине приходится испытывать пугающе много эмоций: хочется её обнять, пожалеть, а самому провалиться сквозь землю. Слёзы разжигают в мужчине чувство вины, поэтому он подсознательно стремится избегать девушек, когда они плачут.

Показаться женщине нищебродом. Чуть ли не с подросткового возраста мужчин преследует страх показаться женщине недостаточно состоятельным и успешным.

Не справиться с лифчиком. Многие мужчины боятся показаться своей женщине неопытными любовниками. Им кажется, что если они не смогут совладать с её бюстгальтером в момент близости, то любимая поднимет на смех.

Женщина с ним ради денег. Любые намеки на меркантильные интересы со стороны девушек печалят и пугают мужчин. Особенно этот страх силён у очень богатых или просто знаменитых людей.

И всё же, несмотря на все эти страхи, мужчинам без женщин никуда. Это касается даже самых успешных и состоявшихся мужиков. Вот ранее актёр Леонардо Ди Каприо признался, как стал актёром не благодаря таланту, а благодаря одной известной даме.