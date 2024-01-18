Что нельзя носить, если вам стукнуло 40 лет? Список от дизайнера

Дизайнер Наз Маер рассказал, как женщинам после 40 лет выглядеть моложе или хотя бы на свой возраст, а не портить свои природные данные неудачным гардеробом. И есть 6 вещей, которых у стильной женщины быть не должно.

Обычно чёрный цвет стройнит, но, помимо этого, он поглощает свет, создаёт ненужную тень и подчёркивает морщинки, поэтому его лучше не носить или хотя бы держать подальше от лица, разбавляя его светлыми оттенками или аксессуарами вроде шарфа или платка. А вот чёрные юбки или брюки ничего страшного не сделают. Балетки очень удобные, но сразу же намекают, что дама больше озабочена суставами, а не модой. Поэтому лучше заменить их на кроссовки, лоферы или ботинки. Простые длинные юбки слишком скучные и выдают возраст, поэтому стоит искать варианты с интересным кроем или текстурой. Если сложить такую юбку со стильным верхом и неформальными нотками, то получится то что нужно. Mom's jeans очень удобны, но высокая талия визуально расширяет бедра и ягодицы, что сразу прибавляет возраста. Неподходящий бюстгальтер не может держать грудь и нарушает силуэт. Куча украшений создаёт впечатление, что дама пытается отвлечь всех от её морщин. Тут нужна элегантность и умеренность.

Ранее дизайнер Маер рассказывал, как одеться в стиле «Слова пацана» и приложить к этому минимум усилий. Узнать об этом можно здесь.