Что нельзя обсуждать рядом с умной техникой? Оказалось, многое

По словам специалиста, риски, которые возникают из-за умных гаджетов, порой выше, чем польза от них. Он объяснил, что функционал такой техники обычно совершенствуется за счёт привычек, слов и действий человека. При этом единого стандарта, который регулирует границы между частным и приватным, нет. К тому же производители обычно не слишком пекутся о вопросах конфиденциальности.

Мясоедов посоветовал не обсуждать в присутствии своих электронных помощников личные и деловые вопросы. А ещё покупать технику только надёжных брендов. Также стоит читать пользовательские соглашения при активации устройств.

Эксперт предупредил, что умные замки лучше не ставить на входную дверь. Если девайс сломается, то в дом могут легко проникнуть злоумышленники.

Помимо того, не стоит насыщать приложения для управления умными гаджетами личными данными, ведь эта информация «уходит неизвестно куда», заметил специалист. В лучшем случае вас ждут навязчивые звонки от продажников, в худшем — хакерская атака. А вообще, говорит Мясоедов, лучше 100 раз подумать, прежде чем покупать новомодный гаджет.

Ранее «Секрет» рассказывал, что владельцы умного дома Xiaomi столкнулись с масштабным сбоем. Сделать уборку никто не смог.