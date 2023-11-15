Что отмечают 15 ноября в России и по всему миру? Есть целый список

В этот день по всему миру и в России празднуют:

День восьми миллиардов (именно в этот день в 2022 году численность населения планеты достигла 8 млрд человек);

День вторичной переработки (особенно важен для всех неравнодушных к экологии);

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью (а этот — только в России).

В народе 15 ноября отмечают День Акиндина и Пигасия, или же Житницу. Его советуют провести дома с семьёй и друзьями или за работой. Но нельзя пить, спорить с кем-нибудь, ругаться или просить об одолжении.

А если и этот праздник не вдохновляет, то остаются именины у:

Константина;

Марка.

Тем временем на 2024 год уже утвердили график рабочих дней и государственных праздников, поэтому если любите планировать заранее, то уже можно. Подробнее о календаре можно почитать здесь.