Что отмечают 15 ноября в России и по всему миру? Есть целый список
Несмотря на все проблемы и неудачи, каждый день можно устраивать праздники и встречи с семьёй, друзьями и коллегами, чтобы поднять настроение. Тем более что причина всегда найдётся. И сегодня, 15 ноября, их есть даже несколько на выбор — имеются профессиональные и международные праздники, а если и этого не хватит — то остаются именины.
В этот день по всему миру и в России празднуют:
- День восьми миллиардов (именно в этот день в 2022 году численность населения планеты достигла 8 млрд человек);
- День вторичной переработки (особенно важен для всех неравнодушных к экологии);
- День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью (а этот — только в России).
В народе 15 ноября отмечают День Акиндина и Пигасия, или же Житницу. Его советуют провести дома с семьёй и друзьями или за работой. Но нельзя пить, спорить с кем-нибудь, ругаться или просить об одолжении.
А если и этот праздник не вдохновляет, то остаются именины у:
- Константина;
- Марка.
Тем временем на 2024 год уже утвердили график рабочих дней и государственных праздников, поэтому если любите планировать заранее, то уже можно. Подробнее о календаре можно почитать здесь.