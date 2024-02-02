Что отметить 2 февраля? День сурка — праздник с плохой репутацией, в которой он не виноват

Что такое День сурка

Праздник День сурка пришёл в Россию из США и Канады, где 2 февраля каждого года чтят традицию и пытаются предсказать погоду с помощью сурка. В древности считалось, что сурок просыпается 2 февраля, вылезает из норы, и по его дальнейшему поведению можно понять, скоро наступит весна или тёплой погоды лучше не ждать.

Если сурок залезал обратно в нору из-за обилия солнца, то весна должна была прийти не раньше чем через 6 недель. А если грызун спокойно оставался снаружи и не торопился домой, это значило, что тепло придёт пораньше.

День сурка в России

Западный праздник в России не так популярен, однако у нас есть и свои предсказатели. Например, в Тульском экзотариуме живёт сурок Сергей, и он намекнул на раннюю весну в 2024 году. Как рассказали в экзотариуме, он ни разу ещё не ошибся.

Но на Руси существовал и свой праздник с животными, которые могли предсказывать погоду, а отмечали его 14 марта, в Плющиху, или Авдотью Свистунью. В этот день люди прислушивались к звукам из леса: если слышен свист, то весна наступит скоро.

Почему День сурка пугает

В одноимённом фильме с Биллом Мюрреем главный герой — журналист приезжал в город, чтобы осветить празднование Дня сурка, и оказывался во временной петле. Со временем днём сурка стали называть явление, когда жизнь превращается в непрекращающуюся серую рутину без радости и света в конце тоннеля. Но с праздником такая тоска не имеет ничего общего.

А если одолевает именно хандра и праздновать ничего не хочется, то психолог Лабковский рассказывал о 5 причинах, почему такое случается. Узнать о них можно здесь.