Мужики, за вас! Какой праздник отмечают по всему миру 19 ноября
Если нет особой причины собрать вокруг себя близких и не очень людей, то ниже будет список официальных причин, против которых особо не попрёшь. На 19 ноября приходятся и международные, и чисто российские, и даже народные праздники. А если совсем ничего не приглянется, то всегда есть беспроигрышный и универсальный вариант — именины.
Для всех любителей тусовок и посиделок 19 ноября есть варианты:
- День женского предпринимательства;
- Международный мужской день;
- День преподавателя высшей школы (только в России).
В народе 19 ноября отмечали Павел Ледостав — в этот день на реках появлялся лёд, и по нему уже было понятно, какой урожай грядёт в будущем году. Если льда было много и он нарастал грудами, то зерно можно было ждать в достатке.
А именинников на 19 ноября выпало с горкой:
- Александра;
- Евфросиния;
- Клавдия;
- Матрона;
- Нина;
- Серафима;
- Анатолий;
- Арсений;
- Василий;
- Виктор;
- Гавриил;
- Герман;
- Константин;
- Лука;
- Никита;
- Николай;
- Павел.
Но если ничего не радует и вставать по утрам получается только при мысли о Новом годе, то есть хорошие новости — утвердили производственный календарь на 2024 год, поэтому можно посмотреть, как мы будет отдыхать на новогодних праздниках, и уже начать строить планы.