Мужики, за вас! Какой праздник отмечают по всему миру 19 ноября

Для всех любителей тусовок и посиделок 19 ноября есть варианты:

День женского предпринимательства;

Международный мужской день;

День преподавателя высшей школы (только в России).

В народе 19 ноября отмечали Павел Ледостав — в этот день на реках появлялся лёд, и по нему уже было понятно, какой урожай грядёт в будущем году. Если льда было много и он нарастал грудами, то зерно можно было ждать в достатке.

А именинников на 19 ноября выпало с горкой:

Александра;

Евфросиния;

Клавдия;

Матрона;

Нина;

Серафима;

Анатолий;

Арсений;

Василий;

Виктор;

Гавриил;

Герман;

Константин;

Лука;

Никита;

Николай;

Павел.

Но если ничего не радует и вставать по утрам получается только при мысли о Новом годе, то есть хорошие новости — утвердили производственный календарь на 2024 год, поэтому можно посмотреть, как мы будет отдыхать на новогодних праздниках, и уже начать строить планы.