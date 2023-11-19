Жизнь
10:40, 19 ноября 2023
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Мужики, за вас! Какой праздник отмечают по всему миру 19 ноября

Если нет особой причины собрать вокруг себя близких и не очень людей, то ниже будет список официальных причин, против которых особо не попрёшь. На 19 ноября приходятся и международные, и чисто российские, и даже народные праздники. А если совсем ничего не приглянется, то всегда есть беспроигрышный и универсальный вариант — именины.

Мужики, за вас! Какой праздник отмечают по всему миру 19 ноября
© Al Elmes / Unsplash

Для всех любителей тусовок и посиделок 19 ноября есть варианты:

  • День женского предпринимательства;
  • Международный мужской день;
  • День преподавателя высшей школы (только в России).

В народе 19 ноября отмечали Павел Ледостав — в этот день на реках появлялся лёд, и по нему уже было понятно, какой урожай грядёт в будущем году. Если льда было много и он нарастал грудами, то зерно можно было ждать в достатке.

А именинников на 19 ноября выпало с горкой:

  • Александра;
  • Евфросиния;
  • Клавдия;
  • Матрона;
  • Нина;
  • Серафима;
  • Анатолий;
  • Арсений;
  • Василий;
  • Виктор;
  • Гавриил;
  • Герман;
  • Константин;
  • Лука;
  • Никита;
  • Николай;
  • Павел.

Но если ничего не радует и вставать по утрам получается только при мысли о Новом годе, то есть хорошие новости — утвердили производственный календарь на 2024 год, поэтому можно посмотреть, как мы будет отдыхать на новогодних праздниках, и уже начать строить планы.

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