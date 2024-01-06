Что принято есть и дарить на Рождество?

Христиане отмечают появление на свет, пришествие в мир людей Сына Бога Иисуса Христа. В этот день событие, предсказанное пророками за шесть веков до этого, сбылось. В иудейском Вифлееме в пещере пастухов у Девы Марии родился сын, и в нём воплотился Бог.

Рождество в России отмечают 7 января, а традицию празднования Рождества 25 декабря называют католической. Однако всё не так просто: в ночь с с 24 на 25 декабря отмечает Рождество Христово не только Римско-католическая церковь, но и многие протестантские конфессии, а также одиннадцать из пятнадцати поместных православных церквей мира. И только четыре православные церкви отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января. (Плюс афонские монастыри, католики восточного обряда, т.е. Украинская Греко-католическая церковь и часть российских протестантов.)

Давным-давно все христиане мира жили и отмечали праздники по юлианскому календарю. Со временем оказалось, что он учитывает не совсем точные значения оборота Земли вокруг Солнца, из-за чего начали копиться «лишние» дни.

В 1582 году папа Римский Григорий XIII ввёл новый календарь, в котором намеренно пропустили 10 таких дней. Некоторые страны в дальнейшем перешли на григорианский календарь, другие остались на юлианском. После Октябрьской революции вновь созданная страна перешла на григорианский календарь, а вот Русская православная церковь осталась верна юлианскому. Таким образом Рождество сдвинулось на 6–7 января.

Надо понимать, что праздник входит в жизнь верующих не одномоментно. За 40 дней до Рождества верующие начинают поститься: воздерживаются от продуктов животного происхождения (это мясо, яйца, молоко). По средам и пятницам и вовсе переходят на сухоядение (овощи, фрукты, хлеб, вода, то есть пища без термической обработки и растительного масла). Во вторник, четверг, субботу и воскресенье могут употребить рыбу, грибы крупы с растительным маслом и другие продукты.

Эти правила — сухоядение, полный отказ от пищи 6 января до первой звезды — довольно строги и в первую очередь предназначены для монахов. Обычные люди в основном постятся куда мягче. Например, исключают рыбу из рациона только в среду и пятницу и неделю перед Рождеством.

Церковь подчеркивает, что суть поста не в соблюдении строгой диеты, а в духовном росте и совершенствовании. Нужно не только ограничить рацион, но и уменьшить количество развлечений, больше молиться, ходить на богослужения, уделять время близким и своей духовной жизни.

Что едят на Рождество Христово

Традиционный праздничный ужин в Сочельник может включать двенадцать постных блюд. Начинается он после появления на небе первой звезды, знаменующей рождения Иисуса Христа.

Традиционные постные блюда на Рождество:

- кутья — рисовая или пшённая каша с сухофруктами и другими добавками (а также её разновидность — сочиво, от которой произошло слово Сочельник); - голубцы; - вареники; - блины; - винегрет; - рыба; - взвар; - борщ с ушками; - тушёная капуста; - грибы; - выпечка; - печёные яблоки.

В сам праздник традиционные блюда меняются. Это могут быть гусь с яблоками или поросёнок с гречневой кашей.

Что дарят на Рождество Христово

У христиан принято встречать Рождество в кругу родных, в храме или дома. Традицию дарить подарки на Рождество церковь одобряет. Дело в том, что подарки приносят радость, а в Рождество можно и нужно делиться радостью, в особенности — духовной. Специальных требований и правил к подаркам нет, главное — искренность и забота о ближнем.