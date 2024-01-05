Врач рассказала, что делать, чтобы дёсны не кровоточили

Как минимум раз в полгода стоит делать профгигиену. В ходе этой процедуры удаляется зубной налёт и зубной камень, которые в будущем и могут привести к кровоточивости. Также специалист помогает вовремя увидеть кариес, пародонтит и другие проблемы с полостью рта. Это первый момент.

Во-вторых, важно уделять достаточное внимание гигиене полости рта дома. Стоит обратить внимание на технику чистки, использование зубной нити и ирригатора.

Также при необходимости стоит применять противовоспалительные гели, мази, ополаскиватели, делать массаж дёсен, отметила врач в разговоре с «Вечерней Москвой». Помимо того, для профилактики кровоточивости дёсен нужно придерживаться правильного рациона — употреблять достаточное количество овощей, фруктов и витаминов. Часто проблемы с дёснами начинаются именно с авитаминоза.

И напоследок стоматолог посоветовала следить за уровнем сахара в крови. При высоком сахаре организм более уязвим к воспалениям, в том числе и в полости рта.

О том, как защитить свои зубы от кофе и вина, читайте в этом материале.