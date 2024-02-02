Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 16:40
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Что сделать, чтобы салат перестал горчить? Есть 2 варианта

Одним из самых простых в приготовлении и полезных блюд считается овощной салат, который легко быстренько нарезать, а клетчатки в нём, витаминов и минералов будет выше крыши. Однако иногда случается неприятное — у салатных листьев появляется горечь, и что тогда с ними делать, не выкидывать же? Есть два лайфхака — потребуются соль или лимон.
Что сделать, чтобы салат перестал горчить? Есть 2 варианта
© Jef Wright / Unsplash

Специалисты Роскачества предложили два варианта, как убрать горечь из салатных листьев.

Первый способ:

  1. листья салата сложить в миску;
  2. слегка посолить (1 ст. л. соли на 1 л воды);
  3. залить ледяной водой на 30−40 минут;
  4. промыть листья салата и тщательно обсушить.

Второй способ:

  1. замочить листья в холодной воде;
  2. добавить пару капель лимонного сока или уксуса;
  3. держать салат в таком растворе около 30 минут.

А если листья не горчат, но хочется сделать их максимально вкусными, то и для этого есть лайфхак. Нужно:

  • поставить салат в воду на 2 часа вместе с корнями;
  • и затем ещё на 2 часа, но уже отрезав корни.

Но как выбрать хороший салат, а потом правильно его хранить, чтобы он не завял и не сгнил в первый же вечер? Узнать можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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