Что сделать, чтобы салат перестал горчить? Есть 2 варианта

Специалисты Роскачества предложили два варианта, как убрать горечь из салатных листьев.

Первый способ:

листья салата сложить в миску; слегка посолить (1 ст. л. соли на 1 л воды); залить ледяной водой на 30−40 минут; промыть листья салата и тщательно обсушить.

Второй способ:

замочить листья в холодной воде; добавить пару капель лимонного сока или уксуса; держать салат в таком растворе около 30 минут.

А если листья не горчат, но хочется сделать их максимально вкусными, то и для этого есть лайфхак. Нужно:

поставить салат в воду на 2 часа вместе с корнями;

и затем ещё на 2 часа, но уже отрезав корни.

Но как выбрать хороший салат, а потом правильно его хранить, чтобы он не завял и не сгнил в первый же вечер? Узнать можно здесь.