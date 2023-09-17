Признаки «винного лица»

В итоге алкоголь разрушительно действует на кожу, волосы, ногти. Поэтому выпивающих людей можно вычислить, внимательно взглянув на них:

Кожа становится дряблой и быстро появляются морщины. Всё из-за того, что этанол уменьшает количество необходимых для кожи витаминов А и Е. Легко возникают воспаления и акне. Появляются покраснения и сосудистые звездочки. А все потому, что этанол вызывает расширение сосудов. Волосы становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Этанол нарушает выработку белка коллагена, поддерживающего структуру не только кожи, но также волос и ногтей. Ногти становятся тонкими и ломкими.

«А еще этанол вызывает обезвоживание и в итоге — сухость и шелушение кожи. Дальше организм пытается удержать остатки жидкости, но скапливаются они только в глубоких слоях кожи, вызывая отеки, мешки под глазами и неприятное углубление носогубных складок», — рассказали в «Наркологическом диспансере — Карелия».

Как избавиться от «винного лица»

Если у вас нет тяжёлой алкогольной зависимости, то стоит изменить своё отношение к спиртному и взять себя в руки. Врачи советуют:

отказаться от алкоголя (если ваша внешность уже начала меняться, то при продолжении употребления алкоголя станет только хуже),

пить не менее 1,5-2 л воды в день,

ограничить соль, сладкие и жирные продукты,

ежедневно уделять время уходу за кожей и волосами.

Но если у вас уже прослеживается настоящая тяга к алкоголю, то стоит обратиться за помощью к специалистам.