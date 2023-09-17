Что такое «винное лицо» и как от него избавиться? Разъяснили наркологи
Термин «винное лицо» сегодня становится довольно популярным. Причём речь идёт не о заядлых алкоголиках, а даже о тех, кто выпивает несколько раз в месяц. Вообще «винное» — не значит испитое лицо, которое мы можем себя представлять, когда речь заходит об алкоголе. Просто выглядит такое лицо старше, чем должно в своем возрасте. Старше, чем нам самим этого хотелось. Как понять, что у вас уже начинаются некоторые проблемы? Взгляните в зеркало.
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Признаки «винного лица»
В итоге алкоголь разрушительно действует на кожу, волосы, ногти. Поэтому выпивающих людей можно вычислить, внимательно взглянув на них:
- Кожа становится дряблой и быстро появляются морщины. Всё из-за того, что этанол уменьшает количество необходимых для кожи витаминов А и Е.
- Легко возникают воспаления и акне.
- Появляются покраснения и сосудистые звездочки. А все потому, что этанол вызывает расширение сосудов.
- Волосы становятся тусклыми, ломкими и безжизненными. Этанол нарушает выработку белка коллагена, поддерживающего структуру не только кожи, но также волос и ногтей.
- Ногти становятся тонкими и ломкими.
«А еще этанол вызывает обезвоживание и в итоге — сухость и шелушение кожи. Дальше организм пытается удержать остатки жидкости, но скапливаются они только в глубоких слоях кожи, вызывая отеки, мешки под глазами и неприятное углубление носогубных складок», — рассказали в «Наркологическом диспансере — Карелия».
Как избавиться от «винного лица»
Если у вас нет тяжёлой алкогольной зависимости, то стоит изменить своё отношение к спиртному и взять себя в руки. Врачи советуют:
- отказаться от алкоголя (если ваша внешность уже начала меняться, то при продолжении употребления алкоголя станет только хуже),
- пить не менее 1,5-2 л воды в день,
- ограничить соль, сладкие и жирные продукты,
- ежедневно уделять время уходу за кожей и волосами.
Но если у вас уже прослеживается настоящая тяга к алкоголю, то стоит обратиться за помощью к специалистам.