Что точно быть на вашем новогоднем столе? Шеф-повара раскрыли топовые блюда
Новый год обычно связывается с традициями, в том числе и в плане блюд на новогоднем столе. Нельзя представить праздничное меню без классических блюд: оливье, селедки под шубой и бутербродов с красной икрой. Однако можно заменить их на более здоровые и не менее вкусные альтернативы. Шеф-повара и рестораторы раскрыли, какие классные блюда могут быть на праздничном столе и как их готовить.
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Алексей Потапов, шеф-повар ресторана Moreca посоветовал поставить на стол нарезку из свежих овощей и зелени. Это не только красиво, но и полезно.
«Вместо целых овощей и фруктов стоит подать на новогодний стол красивую нарезку. Это же правило работает с различными видами мясопродуктов и сыров. Вместо привычных бутербродов можно приготовить небольшие, по типу канапе, придумывая самые разнообразные сочетания».
шеф-повар ресторана Moreca
Нутрициолог Виктория Хворых добавила, что к овощной стоит добавить и рыбную нарезку. Тем более рыба — это полезный жир и легкоусвояемый белок. Украсить рыбную нарезку можно лимоном и зеленью.
Хворых отметила, что идеальными салатами на Новый год будут цезарь с креветками, греческий салат, капрезе. А также салаты, в которых много листовой зелени, с ростбифом например. В качестве заправок для салатов на новогодний стол используйте оливковое масло, смесь из сока лимона и специй.
Рекомендую уменьшить на новогоднем столе количество салатов, в которых много разных ингредиентов, всё перемешано и заправлено майонезом. Это довольно жирная и тяжёлая пища и может вызвать дискомфорт в желудке. Если оливье — это главное украшение вашего новогоднего стола в год Дракона, то рекомендую заменить в нём колбасу на отварную куриную грудку или постную говядину, а майонез — на греческий йогурт или сметану. Такая замена позволит сделать продукт более полезным.Виктория Хворых
нутрициолог, health-coach, консультант по пищевому поведению
Александр Коробков, шеф-повар ресторана «Штайндамм, 99» предложил проапгейдить известные всем салаты, чтобы они стали ещё вкуснее и незабываемее.
Яделаю оливье с томлёной фермерской телятиной. Такой рецепт рекомендую и для новогоднего стола 2024 года. Для купажа в салат к телятине добавляю свежие куриные яйца и перепелиные яйца-пашот для более сочного вкуса. Для соуса использую фермерскую сметану и майонез на основе домашних яиц. Для особенного вкуса в оливье я добавляю красную икру. К салату «сельдь под шубой» у меня особый подход. Я делаю не совсем «селёдку», вместо неё я использую жирную, собственного посола балтийскую кильку. Овощи для салата запекаю на морской соли, для того чтобы из овощей ушла лишняя влага и они стали воздушными и рассыпчатыми. Запечённые овощи натираю на тёрке, соединяю их с домашним майонезом и всё это выкладываю слоями. Затем даю салату настояться 6−8 часов.
А вот в качестве горячего блюда можно приготовить вместо мяса по-французски — целого осьминога с отварным картофелем и соусом из томатов черри и оливок. Жирный холодец заменить заливным из морепродуктов, советует Алексей Потапов, шеф-повар ресторана Moreca.
На горячее делаю запечённого фермерского гуся с яблоками. Гуся мариную в соево-цитрусовом соусе с добавлением пряных трав, нотки корицы и острого чили. Всё запекаю вместе с яблоками, а для соуса обязательно использую клюкву и вишню.
Александр Коробков, шеф-повар «Штайндамм, 99»
Основным десертом на новогоднем столе, по словам нутрициолога Виктории Хворых, должны быть разные фрукты.
Фрукты содержат большое количество витаминов, минералов и пищевых волокон при своей низкой калорийности. И уж точно меньше калорий, чем в куске торта. В новогоднюю ночь я рекомендую отказаться от соков и сладкой газировки. А в качестве напитков использовать морсы без сахара, минеральную воду, фруктовые чаи. Ведь такая замена позволит снизить большое количество простых углеводов, а также уменьшить количество потребляемых калорий за новогодним столом.Виктория Хворых
нутрициолог, health-coach, консультант по пищевому поведению
Ранее мы рассказывали, что при наличии язвы желудка на новогоднем столе не должно быть острой, сильносолёной и мясной пищи. Также придётся полностью отказаться от алкоголя. Даже цельнозерновые злаки и листовые салаты могут навредить, потому что тяжело перевариваются и раздражают слизистую желудка.