Что точно быть на вашем новогоднем столе? Шеф-повара раскрыли топовые блюда

Нутрициолог Виктория Хворых добавила, что к овощной стоит добавить и рыбную нарезку. Тем более рыба — это полезный жир и легкоусвояемый белок. Украсить рыбную нарезку можно лимоном и зеленью.

Хворых отметила, что идеальными салатами на Новый год будут цезарь с креветками, греческий салат, капрезе. А также салаты, в которых много листовой зелени, с ростбифом например. В качестве заправок для салатов на новогодний стол используйте оливковое масло, смесь из сока лимона и специй.