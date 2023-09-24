Что ты там прокукарекал. В Японии разработали переводчик с петушиного языка

Трансформировать кудахтанье в осмысленные человеческие слова программа, разумеется, не способна. Как пишет New York Post, изобретение может лишь анализировать звуки, издаваемые курами и петухами, и определять их эмоции, будь то чувство голода, страх или гнев.

Система была создана в Токийском университете и получила название «Обучение глубокому эмоциональному анализу». С её помощью исследователи уже успели изучить поведение 90 особей петухов и кур.

Конечно, технология пока не совершенна и допускает погрешности, однако учёные намерены её развивать, а профессор университета Адриан Дэвид Чеок выразил надежду, что если люди будут знать, что животные чувствуют, то смогут создать для них лучший мир.

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