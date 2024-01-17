Что за праздник Крещение Господне и в чём его суть? Коротко о важном

Для большинства россиян Крещение — это день окунания в прорубь и забор святой воды. Однако в Русской православной церкви каждый год напоминают, что смысл праздника не сводится к ледяным обрядам.

Крещение Господне — один из двенадцати главных православных праздников. Его также называют «господским» праздником, от слова «Господь»: ведь он посвящён событию из жизни Иисуса Христа.

Считается, что примерно в возрасте 30 лет Христос пришёл к реке Иордан, где проповедовал пророк Иоанн. Он призывал людей к покаянию и борьбе со своими грехами, а обрядом погружения в воду реки «смывал грехи».

Иисус смысл с себя грехи с помощью этого обряда. В Евангелии говорится, что во время этого процесса на Христа снизошёл Святой Дух в виде голубя. А с неба прозвучал голос, назвавший Иисуса Сыном Бога.

По мнению православной церкви, обрядом омовения Христос исполнил сразу много важных смыслов:

- Придя к реке как простой человек, наравне со всеми, Иисус подчеркнул связь с верующими в Бога людьми. - Пройдя через обряд, Христос основал таинство крещения в нынешнем понимании. - Это таинство стало началом искупительного пути Христа. - Войдя в воды Иордана, Христос очистил и освятил их. Именно поэтому в праздник Крещения теперь освящают воду, считают богословы.

Иногда Крещение называют Богоявлением. Это ещё одно название праздника.

Название «Крещение Господне» отражает обрядовую сторону торжества, а «Богоявление» указывает на то, что в момент погружения Христа в Иордан миру впервые была явлена Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух.

До IV века существовал только праздник Богоявление. В один день христиане отмечали сразу три события: Рождество, поклонение волхвов младенцу Иисусу и Крещение.

А что со святой водой?

Крещенская вода — это освященная непосредственно 19 января вода. Такую воду ещё называют богоявленской. Святитель Димитрий Херсонский писал, что освященная вода «имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею» верующих.

Крещенская вода — это святыня. Её принято хранить в святом углу возле икон.

Богословы отмечают, что вода, освящённая 6 января — на Сочельник, — обладает аналогичными свойствами.

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