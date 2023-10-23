Чтобы не как у Шекспира. Психолог рассказал о критериях настоящей и счастливой любви

Американский психолог Роберт Стернберг разработал систему трёхмерной любви, то есть трёх столпов настоящей гармоничной любви. О ней подробнее рассказал психолог Михаил Лабковский в своём телеграм-канале.

Страсть появляется первой, это те самые искры и безумие. Эта сторона любви обычно самая яркая и красочная, но довольно поверхностная. Близость же уже куда глубже. Она позволяет по-настоящему узнать человека со всеми его недостатками, но при этом показывать и свои реальные черты характера. Близкий человек ощущается как свой и родной, такие чувства не подделать. Обязательства. Если первые два критерия — понятия больше духовные, то третий — вполне себе приземлённый и бытовой. Мало любить человека, нужно ещё и нести за него ответственность — и за свои поступки по отношению к нему. Сюда же нужно отнести и обсуждение совместного будущего, в которое каждый должен вносить свою лепту.

Когда все три критерия встречаются, и происходит настоящая любовь, которая вряд ли развалится от любого дуновения ветра. А чтобы добиться таких отношений, нужно изначально подбирать партнёра с умом. Важно, чтобы с ним было общее мировоззрение, взгляды на дальнейшую жизнь, зарабатывание денег, воспитание детей и так далее.