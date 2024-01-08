«Чтобы руки отсохли и онкологией заболела вся семья». Начальник МЧС взбесился из-за обвинений в коррупции

Заочный разнос автору жалобы Любавин устроил во время одного из селекторных совещаний в главке, сообщил источник V1.ru. Речь Любавина сняли на видео. После этого ролик стал распространяться по чатам сотрудников МЧС.

На кадрах руководитель областного управления перечислил суть претензий к нему: «Написали, что банк "Открытие" лоббировал, прокуратура проверку проводила. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и всё остальное».

Любавин добавил: « Кто это писал… чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья ». А суть жалобы назвал «инфантильными и шизофреническими мыслями».

На шумиху, которую вызвали его слова, начальник главка пока никак не отреагировал. В МЧС комментариев также давать не стали.

Николай Любавин возглавил управление МЧС по Волгоградской области в ноябре 2020 года. Ранее он работал в Ставропольском крае, где на момент ухода занимал пост первого замглавы регионального управления МЧС.

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