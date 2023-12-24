«Цветочки — и на выход». Киркоров оправдался за скандальную вечеринку у Ивлеевой

В новом ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» Филипп Киркоров озвучил графа Потёмкина, а перед выступлением он за кулисами успел пообщаться с Песковым. Тот не мог не спросить про скандальную вечеринку, но артист честно признался, что быстро оттуда сбежал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница) только бэкстейдж и цветочки — и на выход», — сказал Киркоров.

Он добавил, что требования к дресс-коду пришли заранее, поэтому он постарался создать образ, найдя подходящие вещи у Dolce & Gabbana и Balenciaga. Но на тусовке артист никак не ожидал увидеть то, что в итоге получилось и попало во все заголовки.

А вот Лолите вечеринка понравилась. Она призналась, что та оставила приятное послевкусие, потому что редко удаётся поймать всех друзей в одном месте, а тут можно было и повеселиться, и поболтать от души.